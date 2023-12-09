Cedric Bakambu: 'Fedakarlığa hazırım'

Galatasaray'ın Kongolu futbolcusu Cedric Bakambu, Adana Demirspor maçı sonrası paylaşımda bulundu.
Tecrübeli golcü bir taraftarın, "Küsmüyor, süre verilince işini yapıyor. Böyle karakterli futbolcuların hastasıyız." yorumuna cevap verdi.
Cedric Bakambu verdiği yanıtta, "Efsane bir kulüpte oynuyorum. Hocamın bana verdiği her dakikanın tadını çıkarıyorum. Takım için her türlü fedakarlığa hazırım. Sevginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli golcü bir taraftarın, "Küsmüyor, süre verilince işini yapıyor. Böyle karakterli futbolcuların hastasıyız." yorumuna cevap verdi.
Cedric Bakambu verdiği yanıtta, "Efsane bir kulüpte oynuyorum. Hocamın bana verdiği her dakikanın tadını çıkarıyorum. Takım için her türlü fedakarlığa hazırım. Sevginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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