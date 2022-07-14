DİĞER BİLETLER MAÇ GÜNÜ

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini dün satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar saat 10.00'da satışa sunulan 25 bin bilete müthiş bir ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada biletlerin 2 saat içinde tükenme noktasına geldiği belirtildi ve taraftarlara gösterdikleri büyük ilgi nedeniyle teşekkür edildi.Açıklamada, kombine bilet almak isteyen taraftarlar kalan az sayıdaki kombineyi tükenmeden almaya davet edilip, tüm güçleriyle takıma destek olmaları çağrısında bulunuldu. 42 bin 590 kapasiteli Vodafone Park'ta kombineler ve misafir taraftar tribünleri dışında kalan biletler maç günü satılacak.Beşiktaş Başkanı 20 Haziran'da yaptığı açıklamada kombineler hakkında da mesajı vermişti. Ahmet Nur Çebi, "Temmuz'da kombine satışı başlayacak. 09:00'da başlarız, 12:00'de biter" ifadelerini kullanmıştı. Kombinelerde satış tam da Çebi'nin dediği gibi oldu.