ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a forvet takviyesi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ABD'li Jantel Lavender'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a forvet takviyesi
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29 Ocak 2020 12:44
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD'li Jantel Lavender'ı kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi 31 yaşındaki uzun forvet Lavender ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi  takımlarından Chicago Sky'da oynayan 1,93 metre boyundaki uzun forvet, takımla birlikte antrenmanlara çıkacak. 

Lavender, Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde ter dökmüştü.

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