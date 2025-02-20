ÇBK Mersin, İspanya'da işini zora soktu!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşılaştı.



Valensiya şehrindeki Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan maçta ÇBK Mersin, 89-57 yenildi.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-15 önde kapatan Valencia Basket, soyunma odasına da 38-35 üstün gitti.



Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip final periyoduna 65-42 önde girdi. Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Valencia Basket, sahadan 89-57 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.



Çimsa ÇBK Mersin'in 6'lı Final organizasyonunda doğrudan yarı finale kalmak için rakibini 33 sayı farkla yenmesi gerekecek. Çimsa ÇBK Mersin, bunu başaramazsa çeyrek finalde mücadele edecek.







