Çaykur Rizespor'un evinde rakibi Başakşehir

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çaykur Rizespor'un evinde rakibi Başakşehir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2024 13:44
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar (yarın) deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de 48 puanı bulunan Çaykur Rizespor 32. haftayı averajla 5, 46 puanı olan RAMS Başakşehir ise averajla 6. sırada tamamladı.

Çaykur Rizespor'da sakatlık ve tedavileri devam eden Faye, Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine maçın kadrosunda yer alamayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Çaykur Rizespor, 3-2 kazanmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery