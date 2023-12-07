Çaykur Rizespor kupada sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti ve adını 4. tura yazdırdı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41, 47 ve 88. dakikalarda Adolfo Gaich ve 70. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.
Çaykur Rizespor'un 5. turdaki rakibi 8 Aralık Cuma günü (yarın) yapılacak kura çekiminde belli olacak.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41, 47 ve 88. dakikalarda Adolfo Gaich ve 70. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.
Çaykur Rizespor'un 5. turdaki rakibi 8 Aralık Cuma günü (yarın) yapılacak kura çekiminde belli olacak.
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