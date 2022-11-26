Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Emir Han Topçu, 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 90. dakikada Farouk Miya attı. Gençlerbirliği'nin tek golü 8. dakikada Abdullah Şahindere'den geldi.
Gençlerbirliği'nde Muhammed Bayır, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 25 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Bodrumspor deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Emir Han Topçu, 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 90. dakikada Farouk Miya attı. Gençlerbirliği'nin tek golü 8. dakikada Abdullah Şahindere'den geldi.
Gençlerbirliği'nde Muhammed Bayır, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 25 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Bodrumspor deplasmanına gidecek.
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