Çaykur Rizespor'dan Ghezzal için sakatlık açıklaması

Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çaykur Rizespor'dan Ghezzal için sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 18:37
Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Kulübün sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, Cezayirli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türüt, açıklamasında "Cumartesi günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve MR kontrolleri sonucunda sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery