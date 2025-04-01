Çaykur Rizespor'dan Ghezzal için sakatlık açıklaması

Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.



Kulübün sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, Cezayirli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



Türüt, açıklamasında "Cumartesi günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve MR kontrolleri sonucunda sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.



