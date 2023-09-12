Çaykur Rizespor'da sırada Abel var!

Çaykur Rizespor, transferde bombaları art arda patlatmaya başladı.Yeşil mavili ekip, Uruguaylı yıldız golcü Abel Hernandez'i kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Geçtiğimiz günlerde Çekya devi Sparta Prag'dan Bulgar kanat forvet Minchev ve Danimarkalı sol bek Höjer'i renklerine bağlayan Atmacalar, gol yollarında etkili olabilecek bir ismi daha getirmenin planlarını yapıyor.Karadeniz ekibi, Uruguay'ın Penarol takımıyla sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Hernandez'e kanca attı.Yönetim, Abel Hernandez transferini gerçekleştirmek için tüm şartları zorluyor. 33 yaşşındaki tecrübeli golcünün Rizespor'a sıcak baktığı öğrenildi.Palermo, Hull City, CSKA Moskova, Internacional ve Fluminense gibi önemli takımlarda forma giyen Hernandez'in Avrupa tecrübesi de oldukça yüksek. Geçen sezon forma giydiği 38 maçta 19 kez ağları sarstı.Uruguay Milli Takımı'nda 29 kez boy gösteren Hernandez, Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı. Uruguay Milli Takımı'nda 11 gol atan yıldız oyuncu, 2010-11 yılında ülkesiyle Copa America'yı kazandı.