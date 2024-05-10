NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 1-1 CELTICS



Cleveland Cavaliers, TD Garden'da oynanan Doğu Konferansı playoff yarı final serisi 2. maçında Boston Celtics'i 118-94 mağlup ederek seride 1-1 eşitliği yakaladı.



Donovan Mitchell 29 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla Cavaliers'a liderlik eden isim oldu. Evan Mobley ve Caris LeVert 21'er sayı atarken sırasıyla 10 ve 6 ribaundın yanı sıra 5 ve 3 asist kaydettiler. Darius Garland 14 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla, Max Strus ve Isaac Okoro ise 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.



Jayson Tatum, Celtics'te 25 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla öne çıkan isim oldu. Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribaund ve 1 asist kaydederken, Payton Pritchard 13 sayı, 4 asist, 2 ribaund ve 1 top çalmayla, Al Horford 11 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 blokla, Derrick White ise 10 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 1 blokla maçı tamamladı.



Serinin 3. maçı, Cumartesi gecesi Cleveland'daki Rocket Mortgage Fieldhouse'da oynanacak.



MAVERICKS 1-1 THUNDER



Dallas Mavericks, Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı playoff yarı final serisi 2. maçında Oklahoma City Thunder'ı 119-110 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.



Mavericks'te Luka Doncic 29 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla öne çıkarken, PJ Washington da aynı şekilde 29 sayı kaydetti ve ayrıca 11 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ekledi. Daniel Gafford 13 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynarken, Kyrie Irving 9 sayı, 3 ribaund, 11 asist, 2 top çalma ve 2 blokla, Tim Hardaway Jr. ise benchten 17 sayıyla oynadı.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 12 ribaund, 8 asist ve 2 blokla mücadele etti. Jalen Williams 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Chet Holmgren 11 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 2 blokla, Lu Dort ise 8 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



Serinin 3. maçı Cumartesi gecesi Dallas'ta oynanacak.



