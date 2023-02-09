Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için milli oyuncu Cedi Osman aracılığıyla destek mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
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Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı
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09 Şubat 2023 13:55
İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için milli oyuncu Cedi Osman aracılığıyla destek mesajı yayımladı.

Cavaliers'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Cavaliers ve NBA ailesi, Türkiye ile komşu bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere acil yardım sağlayan yerel ve ulusal organizasyonları desteklemek için çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise yayımlanan videoda, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle. Takım ve bireysel olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması dileğiyle." diye konuştu.

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