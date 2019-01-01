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Caruso: "Draft edilmedikten sonra, ABD'den ayrılmaya yakındım"

Los Angeles Lakers oyuncusu Alex Caruso, NBA'de Draft edilmedikten sonra ABD'den ayrılmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers oyuncusu Alex Caruso, NBA'de Draft edilmedikten sonra ABD'den ayrılmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

NBA'e Draft edilmeden girip, sonunda bir şampiyonluğa ulaştığı yolculuk, Caruso için oldukça engebeli olmuştu.

Yakın zamanda Caruso, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in podcasti'nde, geçmişte Draft edilmediğinde Avrupa'da oynamaya ne kadar yakın olduğunu anlattı:

"Draft edilmedikten sonra, 76ers ile ilk Yaz Ligi'mde oynamıştım. Point guard olarak Ben (Simmons), TJ McConnell ve ben vardık, bu yüzden pek oynamamıştım. Oynadığımda da pek iyi oynamamıştım.

Bundan sonra, menajerimle konuştuğum ve nereye gideceğimi bulmaya çalıştığım bir hafta geçirmiştim. Yurtdışında oynamayı düşündüğüm için hayal kırıklığı yaşadığımı söylemesem, yalan olur. Polonya'da ya da Almanya'da oynayacağımı sanıyordum."

KANADA VE ALMANYA'DAN TEKLİF ALMIŞ!

Caruso, bir Alman takımının başantrenörüyle görüştüğünden bahsetti ve Kanadalı bir başantrenörle 15 dakika konuştuktan sonra, neredeyse gitmeye hazır olduğunu belirtti. Ama sonra OKC Thunder kendisini aramış ve kendisinden, Yaz Ligi takımlarının bir parçası olmasını istemişti. Ekibi etkileyen Caruso, ardından G League takımından bir telefon almıştı.

Gelecek sezon, Lakers'ın Yaz Ligi takımına katılan Caruso, ekibin G-League takımına girmeyi başarmıştı. Ayrıca o sezon NBA'e ilk çıkışını yapan 25 yaşındaki oyuncu, yedi kez ilk beş çıkmak dahil olmak üzere 37 maçta forma giymişti. Temmuz 2019'da ilk NBA sözleşmesini imzalamadan önce, hem Lakers hem de G-League takımları için oynamaya devam etmişti.

Böylece, 2019-20 sezonunun başından itibaren Caruso, Lakers için sağlam bir rol oyuncusu olarak yerini belirlemiş oldu.


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