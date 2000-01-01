Carter, NBA tarihinin neredeyse %40'ıyla etkileşime girmiş!

Atlanta Hawks veteranı Vince Carter'ın, NBA tarihinde şimdiye kadar oynamış tüm oyuncuların yaklaşık %40'ı ile veya onlara karşı oynadığı ortaya çıktı.



Carter yaşayan bir efsane ve şimdiye kadarki en dayanıklı oyunculardan biriydi. Uzun zamandır bir yıldız olmasa da, 43 yaşında olmasına rağmen hala arada smaç vurabiliyor, blok yapabiliyor ve üçlük atabiliyor.



VC, tüm zamanlarda bir rekor olan 22 yıldır NBA'de ve Kareem Abdul-Jabbar'ı, toplam oynanan tüm maçlarda 2. olarak geçmekten sadece 20 maç uzakta.



Carter, toplamda 1.541 normal sezon maçında oynamıştı. 88 playoff maçı da eklenince, 1.621 maç yapıyor ve bu da, draft edilen oyuncuların %90'ından fazlası oluyor.



En etkileyici olanı ise, Carter'ın lige girmeyi başaran oyuncuların neredeyse %40'ına karşı veya bu oyunculara karşı oynamış olması.



Şimdiye dek, 1946'daki kuruluşundan bu yana NBA'de toplam 4.509 basketbolcu oynadı. Carter, bu oyuncuların 1.672'si ile ya takım arkadaşı oldu, ya da onlara karşı oynamıştı. Bu da %37.081'e eşit oluyor.



Carter ayrıca NBA tarihinde 4 farklı on yıllık dönemde oynayan tek oyuncu olmasıyla da dikkat çekiyor (1990'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler).



