Carragher PSG için konuştu: 'Utanç verici bir durum'

Jamie Carragher, Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesiyle ilgili konuştu.



Efsane oyuncu yaptığı açıklamada, "Real Madrid, ikinci golü attıktan 11 saniye sonra üçüncü golü attı. Bu PSG adına utanç verici bir durum." dedi.



Carragher ayrıca, "U-15 takımı bile Real Madrid'e karşı oynasaydı daha iyi bir sonuç alırdı. Bu seviyedeki oyuncular şut atıp, mücadele edebilmeli." açıklamasında bulundu.



İlk maçı 1-0 kazanan Paris Saint Germain, deplasmanda Real Madrid'e 3-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.





İLGİLİ VİDEO