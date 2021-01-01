Carmelo, Lakers'a nasıl katkı sağlayabilir?

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Carmelo Anthony'nin Lakers'a neler getirdiğini anlattı.



Pelinka, bu yaz Lakers için en büyük imzalardan biri olan Carmelo'nun takıma oldukça ihtiyaç duyulan yeteneğini, fiziksel gücünü ve ribaund kabiliyetini getirdiğini açıkladı:



"Geçen yıl gerçekten eksikliğini hissettiğimiz şeylerden biri, alanı açabilen ve topu yakaladığı gibi şutu yollayabilen oyunculardı. Ve Anthony Davis'e ikili sıkıştırma geldiğinde veya rakipler LeBron ve Russell Westbrook'a karşı boyalı alana yığıldığında, yakın zamanda ligin bu alanda en iyi oyuncularından birine sahip olmak bana mantıklı geliyor.



Ve bunun çoğu özgüven seviyesinden kaynaklanıyor. Melo, boş şutları sokabilme özelliğiyle Olimpiyat kadrosunda harika bir rol üstlenmişti. LeBron veya Russell gibi bazı oyuncular, o boştaki oyunculara topu biraz daha sert yollayabiliyorlar. Fakat Melo'nun böyle bir duruma hiç dikkat ettiğini zannetmiyorum. Yalnızca topu alıp isabet bulmaya odaklı bir oyuncu.



Melo'nun oyununun başka yönleri de var tabii ki, kendisini yalnızca pas alıp şuta kalkan bir oyuncu olarak tanımlayamam. Fakat bu onun üst düzey yeteneklerinden biri. Bana kalırsa oyununun diğer hafife alınan yanları, fiziksel olarak hala çok güçlü ve heybetli olması. Sırtı dönükken vücudunu oyunculara dayadığı zaman, cüssesiyle hala ribaund çekebilen bir oyuncu olmayı sürdürebilir.



Yani bu özellikleri bir araya geldiğinde, takımla gerçekten iyi bir uyum yakalayacağını düşünüyorum."



Önceki sezon Anthony, Portland Trail Blazers formasıyla maç başına 13.4 sayı, 3.1 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları tutturmuştu.



