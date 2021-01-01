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Carmelo: "Bu yaz New York Knicks'e geri dönecektim"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Lakers ile anlaşmadan önce New York Knicks'e geri dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Lakers ile anlaşmadan önce New York Knicks'e geri dönmeyi düşündüğünü söyledi.

18 yıllık veteran oyuncu, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in "Posted Up" podcastinde, bu yaz New York'a dönmeyi düşünmüş olduğunu açıkladı:

"Los Angeles'a gitmek zordu, çünkü New York'ta henüz yeni bir ev almıştım. Beklenmedikti. Oğlum New York'ta okula başlıyordu. Kendi kendime 'Artık evime döndüm' diyordum. Lakers'ın aramasını hiç beklemiyordum.

Şampiyonluk kazanma fırsatı, Lakers'a katılmaya karar vermemi sağlayan şeydi. Bu karara varabilmek üzere kendi içimde günlerce değerlendirmeler yaptım."

"KOLAY BİR KARAR OLMADI"

Melo, verdiği kararın ne kadar zor olduğundan ise şu şekilde bahsetti:

"Çoğu insan için, muhtemelen vermesi kolay bir karar olurdu. Ama bana göre değildi. Bir yıl daha ailemden ayrı kalmam ve çocuklarım yanımda değilken işleri yürütebilmem adına, birçok şeyi hizaya sokmam ve düzenlemem gerekiyordu.

İnsanlar işin bu kısmını anlamıyorlar. En zor kısmı bu. Basketbol kısmı kolay."



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