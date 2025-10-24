23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Carlo Holse: "Zor bir hafta, 3 günde bir maç var"

Dinamo Kiev galibiyetinin ardından konuşan Samsunspor'un Danimarkalı futbolcusu Carlo Holse, yoğun fikstüre rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

24 Ekim 2025 00:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Carlo Holse: 'Zor bir hafta, 3 günde bir maç var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Konferans Ligi'nde Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Samsunspor, bu galibiyetle Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı.
 
Maçın ardından Samsunspor'un Danimarkalı futbolcusu Carlo Holse açıklamalarda bulundu.
 
Fikstürün yoğunluğunu vurgulayan Holse, "Çok iyi hissediyorum. Takım halinde çok iyi performans gösterdik. Zor bir hafta. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bu anlamda iyi bir başlangıç yaptık. Pazartesi günü lig maçımız var. Onu da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
 
Hedeflerine maç maç bakmaları gerektiğini söyleyen Holse, "Bugün çok iyi performans gösterdik. Önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldık. Çok iyi başlangıç yaptık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Maç maç gitmeliyiz. Daha sonrasında oynayacağız çok önemli bir karşılaşma var. Daha sonrasında nereye kadar gidebiliriz ona bakacağız." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
