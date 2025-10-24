Carlo Holse: 'Zor bir hafta, 3 günde bir maç var'

Konferans Ligi'nde Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Samsunspor, bu galibiyetle Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı. Maçın ardından Samsunspor'un Danimarkalı futbolcusu Carlo Holse açıklamalarda bulundu.

Fikstürün yoğunluğunu vurgulayan Holse, "Çok iyi hissediyorum. Takım halinde çok iyi performans gösterdik. Zor bir hafta. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bu anlamda iyi bir başlangıç yaptık. Pazartesi günü lig maçımız var. Onu da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine maç maç bakmaları gerektiğini söyleyen Holse, "Bugün çok iyi performans gösterdik. Önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldık. Çok iyi başlangıç yaptık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Maç maç gitmeliyiz. Daha sonrasında oynayacağız çok önemli bir karşılaşma var. Daha sonrasında nereye kadar gidebiliriz ona bakacağız." dedi.