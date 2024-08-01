Cardiff, Anwar El Ghazi'yi transfer etti!

Filistin'e verdiği destek sonrası kadro dışı kalan Anwar El Ghazi'nin yeni takımı belli oldu.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, Mainz'den Anwar El Ghazi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Championship ekibi, Faslı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Cardiff oyuncu için Mainz'e bonservis bedeli ödemeyecek.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, Mainz'den Anwar El Ghazi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Championship ekibi, Faslı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Cardiff oyuncu için Mainz'e bonservis bedeli ödemeyecek.
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