Cardiff, Anwar El Ghazi'yi transfer etti!

Erol Bulut'un takımı Cardiff, Mainz'den Anwar El Ghazi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Cardiff, Anwar El Ghazi'yi transfer etti!
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01 Ağustos 2024 18:12
Filistin'e verdiği destek sonrası kadro dışı kalan Anwar El Ghazi'nin yeni takımı belli oldu.

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, Mainz'den Anwar El Ghazi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Championship ekibi, Faslı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Cardiff oyuncu için Mainz'e bonservis bedeli ödemeyecek.

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