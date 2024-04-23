Capello: 'Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil'

İtalyan teknik adam Fabio Capello, futbol dünyasının yıllardır tartışmalarda bulunduğu Lionel Messi - Cristiano Ronaldo karşılaştırması hakkında konuştu.



İlk olarak Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında konuşan Capello, "Lamine Yamal iyi ama 'dahi' statüsüne çıkabileceğini düşünmüyorum. Futbolun dahileri; Pele, Maradona ve Messi'dir." dedi.



Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Capello, "Cristiano Ronaldo harika bir oyuncu. Kupalar ve Ballon d'Or'lar kazandı. Ancak Messi'nin seviyesinde değil." sözlerini sarf etti.





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