Capello: "Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil"

İtalyan teknik adam Fabio Capello, Lionel Messi - Cristiano Ronaldo karşılaştırması hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Capello: 'Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil'
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23 Nisan 2024 17:27
İtalyan teknik adam Fabio Capello, futbol dünyasının yıllardır tartışmalarda bulunduğu Lionel Messi - Cristiano Ronaldo karşılaştırması hakkında konuştu.

İlk olarak Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında konuşan Capello, "Lamine Yamal iyi ama 'dahi' statüsüne çıkabileceğini düşünmüyorum. Futbolun dahileri; Pele, Maradona ve Messi'dir." dedi.

Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Capello, "Cristiano Ronaldo harika bir oyuncu. Kupalar ve Ballon d'Or'lar kazandı. Ancak Messi'nin seviyesinde değil." sözlerini sarf etti.

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