Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
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30 Ağustos 2024 14:45
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 14:48
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.

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Fenerbahçe'nin rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)

Beşiktaş'ın rakipleri: E. Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ 

Roma: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg

Manchester United: Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB

Porto: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht

Ajax: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS

Rangers: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice

E. Frankfurt: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş

Lazio: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente

Tottenham: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg

Slavia Prag: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic

2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ 

Real Sociedad: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice

AZ Alkmaar: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic
 
Braga: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg
 
Olympiakos: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB
 
Lyon: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim
 
PAOK: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS
 
Maccabi Tel Aviv: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş
 
Ferençvaroş: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht

3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ 

Karabağ: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg
 
V. Plzen: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao
 
Bodo/Glimt: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice
 
Union Saint Gilloise: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente.
 
Dinamo Kiev: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim
 
Ludogorets: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht
 
Midtylland: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB
 
Malmö: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş
 
4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ 
 
Athletic Bilbao: Slavia, Roma, AZ, Fenerbahçe, Viktoria, Ludogorets, Elfsborg, Beşiktaş
 
Hoffenheim: Tottenham, Porto, Lyon, Braga, Dinamo Kiev, Midtjylland, FSCB, Anderlecht
 
Nice:
 
Anderlecht:
 
Twente: Lazio, Man United, Fenerbahçe, Olympiakos, Union, Malmö, Beşiktaş, Nice
 
FCSB:
 
RFS:
 
ELFSBORG: Roma, Tottenham, Braga, AZ, Qarabağ, Galatasaray, Nice, Athletic Bilbao
AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

36 TAKIM KATILACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

İLK 8 TUR ATLAYACAK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI

Temsilcilerimiz Fenerbahçe kuraya 2, Galatasaray 3 ve Beşiktaş'ta 4'ncü torbadan katılacak.

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