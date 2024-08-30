Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.
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Fenerbahçe'nin rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)
Beşiktaş'ın rakipleri: E. Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Roma: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg
Manchester United: Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB
Porto: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht
Ajax: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS
Rangers: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice
E. Frankfurt: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş
Lazio: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente
Tottenham: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg
Slavia Prag: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic
2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Karabağ: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.
36 TAKIM KATILACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.
İLK 8 TUR ATLAYACAK
Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.
TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI
Temsilcilerimiz Fenerbahçe kuraya 2, Galatasaray 3 ve Beşiktaş'ta 4'ncü torbadan katılacak.
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Fenerbahçe'nin rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)
Beşiktaş'ın rakipleri: E. Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Roma: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg
Manchester United: Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB
Porto: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht
Ajax: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS
Rangers: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice
E. Frankfurt: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş
Lazio: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente
Tottenham: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg
Slavia Prag: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic
2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Real Sociedad: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice
AZ Alkmaar: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic
AZ Alkmaar: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic
Braga: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg
Olympiakos: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB
Lyon: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim
PAOK: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS
Maccabi Tel Aviv: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş
Ferençvaroş: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht
3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Karabağ: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg
V. Plzen: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao
Bodo/Glimt: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice
Union Saint Gilloise: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente.
Dinamo Kiev: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim
Ludogorets: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht
Midtylland: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB
Malmö: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş
4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Athletic Bilbao: Slavia, Roma, AZ, Fenerbahçe, Viktoria, Ludogorets, Elfsborg, Beşiktaş
Hoffenheim: Tottenham, Porto, Lyon, Braga, Dinamo Kiev, Midtjylland, FSCB, Anderlecht
Nice:
Anderlecht:
Twente: Lazio, Man United, Fenerbahçe, Olympiakos, Union, Malmö, Beşiktaş, Nice
FCSB:
RFS:
ELFSBORG: Roma, Tottenham, Braga, AZ, Qarabağ, Galatasaray, Nice, Athletic BilbaoAVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.
36 TAKIM KATILACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.
İLK 8 TUR ATLAYACAK
Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.
TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI
Temsilcilerimiz Fenerbahçe kuraya 2, Galatasaray 3 ve Beşiktaş'ta 4'ncü torbadan katılacak.
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