CANLI| Tottenham - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşılaşıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.
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TOTTENHAM: 0
MANCHESTER UNITED: 0
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İLK 11'LER
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bentancur, Bissouma, Johnson, Richarlison, Solanke.
Manchester United: Onana, Maguire, Yoro, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Fernandes, Amad, Mount, Hojlund.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.
CANLI SKOR:
TOTTENHAM: 0
MANCHESTER UNITED: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İLK 11'LER
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bentancur, Bissouma, Johnson, Richarlison, Solanke.
Manchester United: Onana, Maguire, Yoro, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Fernandes, Amad, Mount, Hojlund.
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