21 Mayıs
Tottenham-M. United
0-026'
21 Mayıs
Juve Stabia-Cremonese
1-0DA
21 Mayıs
PK-35-JaePS
1-0
21 Mayıs
TPS-FC Lahti
2-2
21 Mayıs
Metz-Reims
1-170'
21 Mayıs
Oergryte FF-Sandvikens IF
4-0
21 Mayıs
Lillestroem-Fredrikstad
1-1116'
21 Mayıs
FC Dordrecht-Willem
2-1

CANLI| Tottenham - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor.

calendar 21 Mayıs 2025 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 21:52
CANLI| Tottenham - Manchester United
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşılaşıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.

CANLI SKOR:

TOTTENHAM: 0

MANCHESTER UNITED: 0

(İLK YARI OYNANIYOR)

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER


Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bentancur, Bissouma, Johnson, Richarlison, Solanke.



Manchester United: Onana, Maguire, Yoro, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Fernandes, Amad, Mount, Hojlund.



 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.