CANLI: Fenerbahçe'de tarihi kongre!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda heyecan başladı.
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.
Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.
Kongre, saat 10.30'da başladı.
DİVAN BAŞKANI SEÇİLDİ
Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe olağanüstü kongresinde divan başkanı seçildi.
"BÜYÜK SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ"
Şekip Mosturoğlu: "Şahsım ve genel kurul adına bu görevi bize verdiğiniz için size en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Görevimizi tarafsızlık ve adalet ilkesi ile yerine getireceğimizi ifade etmek isterim."
Şekip Mosturoğlu: "Divan olarak görevimiz, bu genel kurulun tüm aşamalarında; adil, tarafsız ve şeffaf bir tutum sergilemektir. Her üyenin söz hakkı vardır. Bu toplantımızın temelini oluşturmaktadır. Yapılacak ve seçim ve kullanılacak oylar, bu kulübün namusudur. Bunun bilincindeyiz. Adaletli bir seçim için çaba harcayacağız."
"YAŞASIN FENERBAHÇE!"
Şekip Mosturoğlu: "3 Temmuz direnişinde bize yoldaş olan, dava arkadaşlığı yapan, 20 Eylül günü 41 bin 663 kişi ile bu stadyumu dolduran, direnişimizi tüm dünyaya gösteren 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yaşasın Fenerbahçe!"
"FENERBAHÇE ASLA TESLİM OLMAZ!"
Fethi Pekin: "Bugün burada bir seçim için değil, Fenerbahçe'nin kaderine yön vermek için toplandık. Bugün burada bu kulübün geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe yıllardır sadece sahada değil masalarda da mücadele etmek zorunda kaldı. Herkes şunu bilsin, Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Asla teslim olmaz! Fenerbahçe, dimdik ayaktadır ve ayakta kalacaktır."
"BİZİM DAVAMIZ FENERBAHÇE"
Fethi Pekin: "Bugün bir seçim yapıyoruz. Bu yalnızca bir yönetim değişikliği değildir. Bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını ve asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar, Fenerbahçe'nin dünyaya mesajı da belirleyecek. Bölmeye çalışanlar kaybedecek ve Fenerbahçe kazanacak. Bizim davamız Fenerbahçe'dir."
Fethi Pekin: "Kazanan Fenerbahçe olacaktır. Bugün buradan tek bir ses yükselmeli; birlik, mücadele, zafer! Seçimden kim çıkarsa çıksın, hepimiz aynı gemideyiz."
Burak Kızılhan: "Fenerbahçe kongreleri, bu büyük kulübün hafızası ve pusulasıdır. Burada alınan kararlar, milyonların umuduna dönüşür."
Burak Kızılhan: "Sizlerin her oyu, Fenerbahçe'nin geleceğine yazılmış bir satırdır. Burada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık, kulübümüzün yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır."
Burak Kızılhan: "Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda en büyük başarıları yakalamak. Fenerbahçe kongreleri, sadece oyların sayıldığı yerler değil, Fenerbahçe'nin istikametinin çizildiği yerdir."
"MALİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞMAK ÜZEREYİZ"
Burak Kızılhan: "Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir."
"62 MİLYON EURO'LUK CİRO!"
Burak Kızılhan: "Geçen sezon Fenerium, tarihinin en yüksek satışına ulaştı ve 62 milyon euro'luk ciroya ulaştı. Emeği geçen tüm Fenerbahçe ailemize teşekkürlerimi iletiyorum."
"FENERBAHÇE, HAKKINI ASLA YEDİRMEZ"
Burak Kızılhan: "Fenerbahçe, hiçbir zaman gayri meşru gelir kaynaklarına yönelmez. Sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez. Karaborsa bilet satışına tenezzül etmez, yasa dışı bahis reklamlarını formasına taşımaz, terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez. Fenerbahçe, lisansız sporcu yarıştırarak haksız avantaj sağlamaz! Fenerbahçe, hakkını asla yedirmez. İftira ve kumpas kuranlara karşı, mücadelesinden asla taviz vermez."
3 TEMMUZ DAVALARI
Burak Kızılhan: "3 Temmuz'un tazmini için açtığımız davalar devam ediyor. Bir tanesi TFF aleyhine açılan davadır. Bu dosyada görevsizlik kararı verildi. Dosyaya bu aşamada hangi yargı yolunun bakılacağı Yargıtay tarafından verilecek. Bu karar doğrultusunda yargılama devam edecektir."
"42.8 MİLYON EURO"
Burak Kızılhan: "Bir diğeri ise İçişleri Bakanlığı'na açtığımız davadır. Bu dosyada, bilir kişi raporu, kulübümüzün 42.8 milyon euro ve 103 Milyon TL zarara uğradığı raporu dosyaya sunulmuştur. Bu mahkeme de görevsizlik kararı vermiş olup, dosyanın İdari Mahkemesi'nde mi, yoksa Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi görüleceğine Uyuşmazlık Mahkemesi karar verecektir. Her iki davanın da mahkeme sürecinin devam ettiğini özellikle söylemek istiyorum."
"TARİHİN EN GÜÇLÜ KADROSU" Burak Kızılhan: "Türkiye'ye hükmedecek, Avrupa'ya meydan okuyacak bir kadro kurduk. Fenerbahçe'nin tarihinin en güçlü kadro yapılanması ile yola devam ediyoruz. Kadro değerimiz 300 milyon euro seviyesine çıktı. Az bir farkla da olsa Türkiye'nin en yüksek kadro değerine sahip spor kulübüyüz. Futbol takımımıza, tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyorum. Sezon sonunda çok özlediğimiz şampiyonluk kupasına kavuşacağımıza yürekten inanıyorum."
"51 SPONSORUMUZ VAR"
Burak Kızılhan: "Başkanımız Ali Koç göreve geldiğinde, kulübümüzün 7 sponsoru vardı. Bugün geldiğimiz nokta bambaşka. Geçen sezonu 51 sponsor ve 52 milyon euro'luk sponsor ile tamamladık. Bu sezon itibariyle, şu ana kadar 34 marka ile sponsorluk sözleşmesi imzaladık ve 53 milyon euro elde ettik. Ulaştığımız toplam sponsorluk daha yüksek. Henüz başlamayan branşlarda sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun çok daha fazla artacağına inanıyorum."
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"
Burak Kızılhan: "Hangi branşlara bakarsanız bakın, kupaların, rekorların, tarihi başarıların altında Fenerbahçe'nin imzası vardır. Dünyanın en büyük spor kulübü olmamız tesadüf değil, alın teri, emekle, fedakarlıkla kazanılmış bir unvandır."
Fenerbahçe Gelir&Gider tabloso (Konsolide) 2024-2025 sezonu:
"69 MİLYON EURO'YA DÜŞÜRDÜK"
Fenerbahçe: Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak: "Mayıs 2018'de 347 milyon euro olan finansal borcumuzu bugün itibariyle 69 milyon euro'ya düşürdük. 278 milyon euro'luk bir borç düşüşünden bahsediyoruz. Bu borç düşüşü ile birlikte bu 7 yıllık dönemde toplamda 134 milyon euro'luk bir faiz ödemesi de gerçekleştirmiş olduk."
Fenerbahçe Konsolide gelir/gider tablosu
FENERBAHÇE'NİN BORCU!
31 Mayıs 2025 dönemi itibarıyla Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 21 milyar 526 milyon TL olarak açıklandı.
MALİ YÖNDEN İBRA OYLARA SUNULACAK
Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.
Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.
BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK
İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.
Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.
Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.
İKİ BAŞKAN ADAYI
Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.
Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.
Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.
Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.