CANLI: Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 41. hafasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Beşiktaş - Fatih Karagümrük
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11 Mayıs 2021 20:30
Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapıyor. 

CANLI SKOR (1. YARI)
BEŞİKTAŞ 0-0 KARAGÜMRÜK

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, NKoudou, Larin



Karagümrük

Karagümrük'ün 11'i: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Sobiech, Ndao.


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