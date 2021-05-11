Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapıyor.
CANLI SKOR (1. YARI)
BEŞİKTAŞ 0-0 KARAGÜMRÜK
Beşiktaş
Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, NKoudou, Larin
Karagümrük
Karagümrük'ün 11'i: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Sobiech, Ndao.
CANLI SKOR (1. YARI)
BEŞİKTAŞ 0-0 KARAGÜMRÜK
Beşiktaş
Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, NKoudou, Larin
Karagümrük
Karagümrük'ün 11'i: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Sobiech, Ndao.