UEFA Avrupa Ligi2nin 7. haftasında Eintracht Frankfurt,Ferencvaros'u konuk etti.Frankfurt Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada milli futbolcumuzve 59. dakikadakaydetti.Bu sonucun ardından lig aşamasında 5. galibiyetini alan Frankfurt, 16 puanla 2. sıraya yerleşerek ilk 8'de bitirme ihtimalini güçlendirdi.Lig aşamasında 4. kez mağlup olan Ferencvaros ise 9 puanda kaldı ve 22. sırada konumlandı.UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Frankfurt, Roma'ya konuk olacak. Ferencvaros ise AZ Alkmaar'ı konuk edecek.