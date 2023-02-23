Çalhanoğlu: "Kazanmayı hak ettik"

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in evinde Porto'yu mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çalhanoğlu: 'Kazanmayı hak ettik'
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23 Şubat 2023 02:03
Inter'in yıldızlarından Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Porto'yu mağlup ettikleri maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu porto karşısında kazanmayı hak ettikleri bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde her zaman zorlanırsınız çünkü bu seviyede rakipler her zaman zordur. Kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyduk ve maçı kazanmayı başardık" diye konuştu.

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından forma giymeye başlayan Lukaku'nun attığı golün önemine değinen Çalhanoğlu, "Romelu adına çok mutluyum çünkü güven duygusuna çok ihtiyacı vardı. Bu kadar çok pozisyona girdikten sonra galibiyeti getirmesi ona da iyi geldi." açıklamasını yaptı.

Milli futbolcumuz maç içinde Dzeko ve Onana'nın tartıştığı anlarla ilgili ise, "Tamamen adrenalin nedeniyle olan bir şeydi. Saha içinde oldu ve bitti." diyerek açıklamalarını tamamladı.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Porto karşısında gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

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