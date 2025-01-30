WNBA'in süperstar oyuncusu Caitlin Clark'ın, NBA All-Star Hafta Sonu'ndaki özel 3 sayı yarışması etkinliğine katılmayı reddettiği bildirildi.



Indiana Fever yıldızı Clark, temsilcilerinin ESPN'den Shams Charania'ya yaptığı açıklamaya göre All-Star Hafta Sonu'ndaki özel 3 sayı yarışmasına katılmayacak.



Temsilcilerinin, Clark'ın katılacağı ilk Üç Sayı Yarışması'nın "bu yaz Indianapolis'teki WNBA All-Star'da olmasını istediğini" söyledikleri aktarıldı.



Golden State Warriors'tan Stephen Curry ve New York Liberty'nin yıldız guardı Sabrina Ionescu, 2024 NBA All-Star Hafta Sonu'ndaki ilk 'NBA vs. WNBA 3 Sayı Yarışması'nda rekabet etmişti.



Geçtiğimiz yılki etkinliğin ardından ikili, 2025'te Clark ve Dallas Mavericks forveti Klay Thompson'ı dahil etme fikrini ortaya atmıştı ve Charania'nın bildirdiğine göre, NBA Kasım ayında bu fikri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başlamıştı.



Clark, WNBA'deki ilk sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış ve All-Star olma başarısını göstermişti.



2025 NBA All-Star Hafta Sonu, 14-16 Şubat tarihleri arasında San Francisco'da gerçekleşecek.



