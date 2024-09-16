Çağdaş Çavuş: 'Bu deplasmanda kazanmak değerli'

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Kocaelispor maçında alınan galibiyetin ardından kulübün yaşadığı bütün zorluklara rağmen bir hikaye oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Çavuş, şampiyonluk hedefi olan bir takımla mücadele edeceklerinin bilincinde olduklarını ifade ederek, "Aslında maça başlarken de oyun organizasyonu içerisinde olmayı çok hedeflemiştim fakat içeride çok genç bir oyuncu grubu var. Atmosferin etkisiyle istediğimiz gibi dominant bir şekilde başlayamadık. Fakat sonrasında çok çabuk oyuna dahil oldular." diye konuştu.



Amaçlarının genç oyuncu grubuyla zorlu atmosferlerden etkilenmeden iyi bir mücadele ortaya koymak olduğunu anlatan Çavuş, şunları kaydetti:



"İkinci devre bunu çok iyi yaptık. Özellikle ilk devre yapamadığımız üçüncü bölgedeki aksiyonlar çok güçlendi. Deplasmanda bu rakibe karşı galip gelmek çok değerli, fakat bunun değer bulabilmesi için bundan sonraki maçlar çok önemli. Biz de aynı konsantre ve aynı ciddiyetle buna hazırlanmaya devam edeceğiz. Umarım oyuncularımla güzel bir hikaye yazarız."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU