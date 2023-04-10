Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ümraniyespor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



TAKIMIN BAŞARISININ SIRRI



Kayserispor'un başarılı saha sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Çağdaş Atan Çağdaş "Çok çalışıyoruz, çok tekrar ediyoruz. Bu yüzden galibiyetler alabiliyoruz. Çok iyi bir aile olduk. Birliktelik çok güzel şekilde devam ediyor. Bu bütün personelin başarısı. Çaycımız, ona çok selam söylüyorum. Ufak bir rahatsızlığı var, kemoterapi görüyor. Tüm personele armağan olsun." dedi.



"KAYSERİ'DE ORUÇ TUTMA ORANI YÜKSEK"



Stadın boş olmasıyla ilgili konuşan Çağdaş Atan "Kayseri'de oruç tutma oranı çok yüksek. Maşallah. Saat 16:00'da maç oynandı ama sadece büyük maçlarda değil, bu stadı her zaman doldurmalarını istiyorum. Taraftarlar, benim ne demek istediğimi anlıyor." ifadelerini kullandı.



GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SAKATLIKLAR



Galatasaray maçı öncesinde sakat futbolcuların durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Çağdaş Atan "Mane son 10-12 haftadır oynuyor. Arka adalesinde bir problem oldu. Galatasaray maçında kullanabilmek için riske etmedik. Ali Karimi yetişmeyecek. Carole'den ufak bir umudumuz var. Nurettin sezonu tamamen kapattı. Sadece Mane, Galatasaray maçında kesin olarak oynayacak diyebilirim." açıklamasını yaptı.



Kayserispor'un hücum oyuncusu Carlos Mane, Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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