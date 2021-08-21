Çağdaş Atan: 'Davidson hastanelik! Belki de yangından...'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Davidson ile beraber 2-3 futbolcusunda mide problemi olduğunu ve sebebinin yangınlar olduğunu düşündüklerine dair bir açıklama yaptı.



Çağdaş Atan, "Normalde maça Davidson ile başlayacaktık ama gece sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Takımda 2-3 kişide bir mide problemi var. Herhalde salgınla karşı karşıyayız Alanya'da." ifadelerini kullandı.



Salgının nedeni olarak ise Atan, "Belki yangından suya bulaşa pisliklerden olabilir diye düşünüyoruz. O bizi biraz üzdü." açıklamasını yaptı.



