Çağdaş Atan: "Davidson hastanelik! Belki de yangından..."

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Davidson ile birlikte 2-3 oyuncularında mide problemi olduğunu ve sebebin yangın olmasından şüphelendiklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan: 'Davidson hastanelik! Belki de yangından...'
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21 Ağustos 2021 21:28
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Davidson ile beraber 2-3 futbolcusunda mide problemi olduğunu ve sebebinin yangınlar olduğunu düşündüklerine dair bir açıklama yaptı.

Çağdaş Atan, "Normalde maça Davidson ile başlayacaktık ama gece sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Takımda 2-3 kişide bir mide problemi var. Herhalde salgınla karşı karşıyayız Alanya'da." ifadelerini kullandı.

Salgının nedeni olarak ise Atan, "Belki yangından suya bulaşa pisliklerden olabilir diye düşünüyoruz. O bizi biraz üzdü." açıklamasını yaptı.


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