Çağdaş Atan'dan hakeme tepki: "Herkes gördü"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından hakeme tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan'dan hakeme tepki: 'Herkes gördü'
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04 Ocak 2025 16:40
Son güncelleme 04 Ocak 2025 16:48
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, iki haftadır galip gelen, daha derli toplu cesur oynayan genç oyuncu grubundan oluşan bir takıma karşı kazandıklarını söyledi.

Bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Atan, şunları ifade etti:

"26 puana ulaştık ve üst sıraların tamamen içine girmiş bulunuyoruz. Bunu daha önceden yakalayabilirdik. Bence puan olarak çok daha fazlasını hak ettiğimiz bir dönemden geçmiştik. Geç de olsa geri dönüş yapacağımızı, ligin ikinci bölümünde ve 2025 yılında tekrardan vites artıracağımızı düşünüyorum açıkçası. Maçı kendimiz zora soktuk. Çok daha erken 1-0'ı, 2-0'ı bulabilirdik. Tamamen 11 kişi topun arkasına geçip savunma yapan bir rakip gördük ilk yarı. Biraz işimizi zorlaştırmaya çalıştılar. Ama sabırlı oynadık ve golü bulduk. Hem duran toplarda hem de akan oyunda iki ve üçü atacak pozisyonlar yakaladık."

"AKLININ ARKASINDAKİLERİ BİLİYORUZ"

Hakem Erkan Özdamar'ı eleştiren Atan, Özdamar'ın futbola hizmet etmesini istedi.

Açıklamalarını kulüp adına yaptığına dikkati çeken Atan, "Bugün herkes onun aklının arkasındakileri çok rahat okuduğunu bilmesini istiyorum kulüp olarak. Şöyle bir maçta 5-6 sarı kart, iki tane oyuncu cezalı duruma düşürme, oyuncuları bulma... O yüzden ona söylemek istediğim futbolun hızlanmasına, gelişmesine oyuncu ve antrenörlere yardımcı olma kısmına, taraftarın gözüne hoş gelecek oyuna konsantre olması, hizmet etmesi gerektiğini kendisinin bilmesini istiyorum." dedi.

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