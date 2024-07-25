Çağdaş Atan: 'Bir gol daha atabilsek...'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, La Fiorita karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"BİR GOL DAHA ATABİLSEK..."



Atan, "Planlarımız kusursuza yakın işledi. En büyük amacımız erken goldü, oyuncularım hiçbir dakika ciddiyeti bırakmadı. Bir gol daha atsak Türk takımlarının Avrupa'daki rekorunu kıracaktık ama olmadı. Maçtan önceki tek endişemiz erken ritim bulamamaktı ama bulduk. Şimdi ikinci maça bakacağız." dedi.



Çağdaş Atan, sözlerine "Lige 6-7 maç oynayıp girmiş olacağız. Aramıza katılacak 3-4 oyuncu olacak. Biz elimizdeki oyunculardan daha iyisini bulmakta zorlanıyoruz. Takımımızı geçen seneden daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Kupada, ligde ve Avrupa'da elimizden geleni yapacağız." diye devam etti.



"BİZE SÜRPRİZ YAPTI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stadyumda maçı takip etmesiyle ilgili konuşan Çağdaş Atan, "Cumhurbaşkanımız bize sürpriz yaptı, maça gelerek bize onore etti. Kendisiyle ilk kez tanışmış oldum. Tesadüfen Serdar ve Berkay'ın bu hafta çocukları oldu. Onlara altın hediye etti. Stadın açılışında Volkan'a golü vardı burada kendisinin." sözlerini sarf etti.





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