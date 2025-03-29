Cadillac F1, 2026 için Perez'le ilgilendiklerini doğruladı

Red Bull'dan ayrıldıktan sonra Formula 1 kariyerine ara vermek zorunda kalan Sergio Perez için yeni bir kapı açılabilir. 2026'da F1'e giriş yapacak Cadillac F1'in takım danışmanı Mario Andretti, ESPN'e verdiği röportajda Meksikalı pilotun önemli bir seçenek olduğunu dile getirdi.



Andretti, Cadillac takımının özellikle ikinci pilot koltuğuna deneyimli bir isim aradığını vurguladı ve isim vermeden üç pilottan bahsetti: "İkinci koltuğumuza kesinlikle tecrübeli ve bize liderlik edebilecek bir pilot arıyoruz. Bu açıdan bakıldığında, seçeneklerimiz aslında oldukça net. Realist olmak gerekirse, üç sürücü arasından birini seçeceğiz ama kim olduklarını söyleyemem."



ESPN tarafından doğrudan Sergio Perez hakkında sorulan soruya Andretti'nin cevabı ise dikkat çekiciydi: "Perez bir seçenek olabilir, evet. Kesinlikle bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz."



Checo Perez ise geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan röportajında motor sporlarına dönme konusunda seçeneklerinin olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şu an birçok kapı açık. Kariyerimle ilgili en doğru kararı vermek için kendime zaman ve alan tanımak istiyorum."



Cadillac için ABD'li pilot Colton Herta ilk seçenek olsa da, Herta'nın süper lisans sorunu Perez'i güçlü bir aday hâline getiriyor. Perez'in tecrübesi, yeni takıma büyük avantaj sağlayabilir.



Kaynak: Motorsport Türkiye



