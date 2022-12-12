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Buz hokeyinde toplu sonuçlar

Buz Hokeyi Intercity Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında 5, Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında 6 maç yapıldı.

Haber; AA
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Buz hokeyinde toplu sonuçlar
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12 Aralık 2022 13:50
Buz Hokeyi Intercity Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında 5, Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında 6 maç oynandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Intercity Erkekler Süper Ligi

Buz Beykoz Spor Kulübü-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 5-2

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü-Yükseliş Spor Kulübü: 10-4

Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü-Gümüş Patenler Spor Kulübü: 12-0

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü-Gümüş Patenler Spor Kulübü: 16-3

Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü-Yükseliş Spor Kulübü: 17-7

Kadınlar Süper Ligi

Narman Spor Kulübü-Buz Beykoz Spor Kulübü: 25-0

Çayyolu Gordion Spor Kulübü-Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü: 5-6

Genç Ankaralılar Spor Kulübü-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 3-10

Narman Spor Kulübü-İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü: 3-2

Çayyolu Gordion Spor Kulübü-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 4-6

Genç Ankaralılar Spor Kulübü-Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü: 8-9

 

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