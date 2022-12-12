Buz hokeyinde toplu sonuçlar

Buz Hokeyi Intercity Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında 5, Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında 6 maç oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Intercity Erkekler Süper Ligi
Buz Beykoz Spor Kulübü-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 5-2
Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü-Yükseliş Spor Kulübü: 10-4
Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü-Gümüş Patenler Spor Kulübü: 12-0
Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü-Gümüş Patenler Spor Kulübü: 16-3
Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü-Yükseliş Spor Kulübü: 17-7
Kadınlar Süper Ligi
Narman Spor Kulübü-Buz Beykoz Spor Kulübü: 25-0
Çayyolu Gordion Spor Kulübü-Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü: 5-6
Genç Ankaralılar Spor Kulübü-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 3-10
Narman Spor Kulübü-İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü: 3-2
Çayyolu Gordion Spor Kulübü-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 4-6
Genç Ankaralılar Spor Kulübü-Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü: 8-9
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Intercity Erkekler Süper Ligi
Buz Beykoz Spor Kulübü-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 5-2
Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü-Yükseliş Spor Kulübü: 10-4
Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü-Gümüş Patenler Spor Kulübü: 12-0
Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü-Gümüş Patenler Spor Kulübü: 16-3
Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü-Yükseliş Spor Kulübü: 17-7
Kadınlar Süper Ligi
Narman Spor Kulübü-Buz Beykoz Spor Kulübü: 25-0
Çayyolu Gordion Spor Kulübü-Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü: 5-6
Genç Ankaralılar Spor Kulübü-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 3-10
Narman Spor Kulübü-İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü: 3-2
Çayyolu Gordion Spor Kulübü-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 4-6
Genç Ankaralılar Spor Kulübü-Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü: 8-9
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