Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı boşandı

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve Volkan Bahçekapılı 10 yıllık evliliklerini bitirdi.



Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 2014 yılında evlenmiş, iki kız çocukları olmuştu. İstanbul 3. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Buse Terim Bahçekapılı ve Volkan Bahçekapılı bugün saat 10.15'te görülecek olan duruşmaya katılmadı. Ancak çiftin başka bir adliyede tek celsede boşandığı öğrenildi.



Boşanma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:



"Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."



