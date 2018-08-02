Bursaspor'un genç yeteneği Emirhan İnegölspor'da

EMİRHAN AYDOĞAN: "BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı 1 yıllığına kiraladı.İnegölspor daha önce Bursaspor'un kiralık olarak vermeyi düşündüğü Alper Ademoğlu, Emirhan Aydoğan ve Berat Jonathan Ustabaşı'na talip olmuştu. Bu oyunculardan Emirhan Aydoğan, İnegölspor'a kiralandı.Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Kani Ademoğlu,dedi.Emirhan Aydoğan iseifadelerini kullandı.Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon da İnegölspor'da kiralık olarak forma giymişti.