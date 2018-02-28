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Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor hazırlıklarına devam ediyor.

Kaynak: AA
Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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28 Şubat 2018 15:05
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda minyatür kalelerle oynanan maçla devam eden idman, koordinasyon, çabukluk ve taktik organizasyonla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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