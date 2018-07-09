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Bursaspor'da forvete Dieumerci Mbokani atağı

Forvet hattına 2 isim katmayı planlayan Bursaspor'da ilk hedef Dieumerci Mbokani oldu

Bursaspor'da forvete Dieumerci Mbokani atağı
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09 Temmuz 2018 11:19
Forvet hattına 2 isim katmayı planlayan Bursaspor'da ilk hedef Dieumerci Mbokani. Timsah, Erzurumspor'un da çok istediği golcü için ısrarcı davranıyor.

Gözünü hücum hattına çeviren Yeşil- Beyazlı yönetim, 2 santrforu kadrosuna katmayı planlıyor. Vagner Love, Olcay Şahan, Abel Hernandez için yaptığı görüşmelerden oyuncuların yüksek maaş ücretleri nedeniyle vazgeçen yönetim, Dieumerci Mbokani transferinde ise ısrarcı davranıyor.

Timsah, Erzurumspor'un da çok istediği 32 futbolcuyla pazarlıklarını sürdürüyor. Transferin yıllık 1.5 milyon Euro ücretle gerçekleşmesi bekleniyor.

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