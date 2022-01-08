Bursapor'dan transfer açıklaması!

Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, takıma transfer edilecek futbolcularla görüşmelerin son aşamaya geldiğini bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursapor'dan transfer açıklaması!
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08 Ocak 2022 23:40
Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, takıma yapılacak takviyelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kolgu, Adanaspor karşısında alınan mağlubiyetin üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Takımda geçmişten gelen alışkanlıkları değiştirmek adına önemli bir çalışma temposu içinde olduklarını aktaran Kolgu, şu ifadeleri kullandı:

"Siz taraftarlarımızın en büyük beklentisinin transfer olduğunun ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların sonuçlarını görmek istediğinizin farkındayım. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte Bursaspor adına hata yapılmayacağını, performans olarak Bursaspor'a çok önemli katkı sağlayacak oyuncularla görüşmelerimizin son aşamaya geldiğini belirtmek isterim. Ancak transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala bu görüşmelerin açıklanması kulübümüzü zor durumda bırakacaktır. Bu bağlamda taraftarımıza şu mesajı vermek istiyorum, gerek takımımızı güçlendirme gerekse bugün verdiğimiz görüntünün tekrarını yaşamamak ve yaşatmamak adına gerekli adımlar net bir şekilde atılacaktır."


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