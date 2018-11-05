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Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına tepki

Trabzonspor'da Bursaspor maçında oyundan çıkarken sinirlenen Burak Yılmaz, pazartesi günü gerçekleşen sabah antrenmanında basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaynak: DHA
Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına tepki
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05 Kasım 2018 12:02
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, saat 11.00'de yaptığı antrenmanla ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Bursaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dayanıklılık esaslı dar alan oyunları gerçekleştirdiler.

Son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Hafif sakatlıkları bulunan Onur, Toure, Hosseini, Sosa, Onazi, Abdülkadir ve Burak antrenman öncesi saha ortasında yapılan toplantının ardından salona geçerek burada çalışırken, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı özel antrenman gerçekleştirdi.

BURAK YILMAZ BU KEZ BASIN MENSUPLARINI HEDEF ALDI
Bu arada Bursaspor maçının 70'nci dakikasında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen ve taraftarlarla da restleşen Burak Yılmaz, bu sabah yapılan antrenman öncesi de basın mensuplarına yönelik sözler kullandı.

Antrenman öncesinde saha ortasında teknik direktör Ünal Karaman'ın yaptığı toplantının ardından salonda çalışmak için antrenman sahasından ayrılan Burak, basın mensuplarının yanından geçtiği sırada, 'Çıkmadı dimi bir şey? Bir şey olmadı' ifadelerini kullandı.

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