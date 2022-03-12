Burak Yılmaz ve Zeki Çelik bir puana razı oldu

Ligue 1'in 28. haftasında Lille, sahasında St. Etienne ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz ve Zeki Çelik bir puana razı oldu
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12 Mart 2022 01:08
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan Lille-Saint-Etienne karşılaşması golsüz sona erdi.

Ligue 1'in 28. haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Saint-Etienne takımını ağırladı.

Mücadelede gol sesi çıkmadı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 61'inci dakikada oyuna girdi.

Bu skorla Lille puanını 43'e, Saint-Etienne ise 26'ya yükseltti.

 

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