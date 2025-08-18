18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-063'
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-165'
18 Ağustos
Leeds United-Everton
0-0DA
18 Ağustos
Elche-Real Betis
0-1DA
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-140'

Burak Yılmaz, Tayfur Bingöl'ü istiyor!

Gaziantep FK ile prensip anlaşma sağlayan teknik direktör Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü transfer etmek istiyor.

calendar 18 Ağustos 2025 21:16 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 21:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Burak Yılmaz, Tayfur Bingöl'ü istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile resmi olarak yollarını ayırdı.

Gaziantep FK, Taşdemir'in ardından teknik direketör Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübün, Burak Yılmaz için kısa sürede resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ya resmi olarak imza atmadan transfer için çalışmalara başladı.



Sercan Dikme'nin haberine göre, Gaziantep FK ile prensip anlaşma sağlayan teknik direktör Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü transfer etmek istiyor.

Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'ya imza atmasının ardından Tayfur Bingöl'ün geleceğinin de netleşmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Tayfur Bingöl, 33 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Trabzonspor 2 1 1 0 1 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Kasımpaşa 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.