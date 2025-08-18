Burak Yılmaz, Tayfur Bingöl'ü istiyor!

Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile resmi olarak yollarını ayırdı.
Gaziantep FK, Taşdemir'in ardından teknik direketör Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübün, Burak Yılmaz için kısa sürede resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ya resmi olarak imza atmadan transfer için çalışmalara başladı.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Gaziantep FK ile prensip anlaşma sağlayan teknik direktör Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü transfer etmek istiyor.
Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'ya imza atmasının ardından Tayfur Bingöl'ün geleceğinin de netleşmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Tayfur Bingöl, 33 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.