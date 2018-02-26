Aytemiz Alanyaspor son anlarında gördüğü sarı kart ile Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşen Burak Yılmaz büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan özür dileyen 32 yaşındaki forvet, bu süreçte tamamen sakatlığının tedavisiyle ilgilenecek.
Öte yandan Rıza Çalımbay, Alanyaspor karşılaşmasında Burak Yılmaz'ı oyundan almayı planladıklarını ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirterek ''Burak ile konuştum, onu oyundan almak istediğimi söyledim. Ancak kendisi sakin olduğunu ve devam etmek istediğini söyledi. Kart görebileceğini tahmin edemedik ancak bir taraftan da kartları sıfırlandı diye bakabiliriz'' ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Öte yandan Rıza Çalımbay, Alanyaspor karşılaşmasında Burak Yılmaz'ı oyundan almayı planladıklarını ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirterek ''Burak ile konuştum, onu oyundan almak istediğimi söyledim. Ancak kendisi sakin olduğunu ve devam etmek istediğini söyledi. Kart görebileceğini tahmin edemedik ancak bir taraftan da kartları sıfırlandı diye bakabiliriz'' ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın