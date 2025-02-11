Burak Yılmaz PFDK'ye sevk edildi!

🟥Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyun alanından çıkmayan topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/fw79kSe1NA



— Sporxtv (@sporxtv) February 9, 2025

Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan mücadelede Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelmiş, teknik direktör Burak Yılmaz, 'Sahadan çıkmayan topa müdahale ettiği' gerekçesiyle 38. dakikada kırmızı kart görmüştü.Burak Yılmaz, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde takımının başında olamayacak.PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:"KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ'ın 09.02.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."