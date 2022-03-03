Burak Yılmaz, İstanbul'a dönüyor!

Lille, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz ile vedalaşmaya hazırlanırken tecrübeli golcü, Süper Lig'de bir sezon daha forma giyip aktif futbol kariyerine nokta koyacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz, İstanbul'a dönüyor!
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03 Mart 2022 08:15
Lille ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli golcü, kariyeri adına kararını verdi.

Burak Yılmaz, şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı. Akşam'ın haberine göre; 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hedefi Süper Lig'de son kez forma giyip sonrasında futbola veda etmek.

Yılmaz, İstanbul'da yaşayabilmek adına Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinden birisinde forma giymek istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda ismi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz için VavaCars Fatih Karagümrük ihtimali de konuşuluyor.  

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