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Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 2 isme talip!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmak istiyor.

calendar 20 Haziran 2025 12:16 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 12:42
Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 2 isme talip!
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında Beşiktaşlı iki ismi takımında görmek istiyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Kasımpaşa, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl'ü transfer etmek için Beşiktaş kulübü ile görüşüyor.

PERFORMANSLAR

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık forma giyen Tayfur Bingöl, 33 resmi maçta görev alırken 5 gol 1 asist kaydetti. Tayyip Talha ise Beşiktaş formasıyla 19 resmi maçta forma giydi ve gol katkısı yapamadı. 
 





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