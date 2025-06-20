Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 2 isme talip!

PERFORMANSLAR

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında Beşiktaşlı iki ismi takımında görmek istiyor.Sercan Dikme'nin haberine göre, Kasımpaşa, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl'ü transfer etmek için Beşiktaş kulübü ile görüşüyor.Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık forma giyen Tayfur Bingöl, 33 resmi maçta görev alırken 5 gol 1 asist kaydetti. Tayyip Talha ise Beşiktaş formasıyla 19 resmi maçta forma giydi ve gol katkısı yapamadı.