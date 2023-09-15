Burak Kapacak, Sivasspor'da!

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Burak Kapacak, Sivasspor'a kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Kapacak, Sivasspor'da!
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15 Eylül 2023 15:03
Son güncelleme 15 Eylül 2023 15:06
Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır." denildi.

GEÇEN SEZON KARAGÜMRÜK'TE OYNADI

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti. 





 

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