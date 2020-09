Bundesliga'da heyecan başlıyor

Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında yer alan Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2020-2021 sezonunun ilk düdüğü 18 Eylül Cuma günü çalacak.



1963'te başlayan Bundesliga'nın 58. sezonunun açılış maçında son şampiyon Bayern Münih ile Schalke 04 karşılaşacak.



Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun forma giydiği Schalke 04'ün Bayern Münih'e konuk olacağı karşılaşma TSİ 21.30'da Allianz Arena'da başlayacak.



Sezonun ilk haftasında 19 Eylül Cumartesi günü 6, 20 Eylül Pazar günü de 2 karşılaşma oynanacak.



2020-2021 sezonun başlaması daha önce 21 Ağustos olarak planlanmıştı. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle lige 11 Mart'tan 16 Mayıs'a kadar ara verilmesi ve Avrupa kupalarında final mücadelelerinin ağustosta oynanmasından dolayı yeni sezonun 18 Eylül'de başlamasına karar verildi.



Bundesliga'nın 58. sezonu 22 Mayıs 2021'de tamamlanması planlanıyor.



-Şampiyonluğun favorisi yine Bayern Münih



Bundesliga'da son 8 yıldır şampiyonluğa uzanan Bayern Münih, kadrosundaki kalitesiyle 2020-2021 sezonunda da şampiyonluğun en büyük adayı olarak dikkati çekiyor.



Geçen yılın kasım ayında takımın başına getirilen ve ilk sezonda lig şampiyonluğunun yanı sıra Almanya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tecrübeli teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Bayern Münih, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller, Alphonso Davies, Joshua Kimmich ve Robert Levandowski gibi bir çok yıldız futbolcuyu kadrosunda bulunduruyor.



Bavyera ekibi, Manchester Ctiy'den Leroy Sane, Schalke 04'den kaleci Alexander Nübel ve Paris Saint Germain'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi de transfer ederek takımını daha da güçlendirdi.



2012-2013 sezonundan bu yana geçen 8 yılda 8 lig şampiyonluk yaşayan, 5 kez de Almanya Kupası'nı müzesine götüren Bayern Münih, bu sezon üst üste 9'uncu toplamda ise 31'inci lig şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.



-Borussia Dortmund kadroyu genç ve yetenekli oyuncularla güçlendirdi



Bayern Münih'ten sonra en büyük şampiyonluk adayı görülen Borussia Dortmund ise, önemli oyuncuları kadrosunda tutmayı başardı.



İtalya'nın Inter takımına giden Achraf Hakimi'nin yerine Paris St. Germain takımından tecrübeli savunma oyuncusu Thomas Meunier'i renklerine katan Borussia Dortmund, Jadon Sancho, Emre Can ve Axel Witsel ile zaten güçlü olan orta saha için genç ve yetenekli futbolcular Jude Bellingham ve Reinier'i alarak kadrosuna takviye yaptı.



Teknik direktör Lucien Favre forvette, Norveçli futbolcu Erling Haaland ve tecrübeli Alman futbolcu Marco Reus ile etkili silahları elinde bulunduruyor.



- Leipzig ve Borussia Mönchengladbach da şampiyonluk adayları arasında



Geçen sezonu Borussia Dortmund'un ardından 3. sırada tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde Paris St. Germain'e elenen Leipzig takımı da genç teknik direktör Julian Nagelsmann ile şampiyonluk adayları arasında yer alıyor.



Ancak taraftarlar Chelsea'ye transfer edilen Alman forvet oyuncu Timo Werner'in yerinin dolup dolmayacağı merak ediyor.



Son iki sezonda ligi ilk 5 arasında bitiren Borussia Mönchengladbach da şampiyonluk yarışının içinde olabilecek güçlü kadroya sahip bir takım olarak göze çarpıyor.



Eski Fransız milli futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu Marcus Thuram'ın anahtar oyuncu olduğu Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea, Breel Embolo, Patrick Hermann, Lars Stindel gibi futbolcularla zirve mücadelesi verecek takımlar arasında yer alıyor.



-Seyircilerin statlara kısmen geri dönüşüne izin verildi



Almanya'da eyaletlerin yönetimleri yeni tip Kovid-19 salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçların yeniden seyircili olması konusunda iki gün önce anlaşmaya vardı.



Sezon başında 6 haftalık bir test uygulaması kapsamında kulüplere, statların kapasitesinin yüzde 20'sine kadar seyirci almasına izin verildi.



Alman Kulüpler Birliğinin hijyen tasarısı göz önünde bulundurularak deplasmanda oynayan takımın seyircilerine bilet satılmayacak, bilet alan kişilerin kimlik bilgileri alınacak ve alkol satışı yapılmayacak.



Ayrıca, karşılaşmaların oynanacağı bölgede son 7 gün içinde yeni vaka sayısı 100 bin kişide 35'i aşması durumunda buradaki müsabakalara seyirci alınmayacak.



6 haftalık test uygulamasının ardından ekim sonunda durum yeniden değerlendirilecek.



- Bu sezon 14 Türk asıllı futbolcu Bundesliga'da mücadele edecek



Bundesliga'da bu sezon 10 takımın kadrosunda 14 Türk asıllı futbolcu bulunuyor.



Schalke 04'ün kadrosunda milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun yanı sıra Suat Serdar, Münir Levent Mercan ve Can Bozdoğan ile 5 Türk asıllı futbolcu yer alırken, Wolfsburg'da Yunus Mallı, Borussia Mönchengladbach'ta Kaan Kurt, Mainz 05'te Levin Mete Öztunalı, Bayer Leverkusen'de Kerim Demirbay, Köln'de Salih Özcan, Borussia Dortmund'da Emre Can, Union Berlin'de Berkan Taz, Stuttgart'ta Atakan Karazor ve Werder Bremen'de Ömer Toprak forma giyecek.



Hertha Berlin'de ise Erdinç Sözer antrenör olarak görev yapıyor.



Öte yandan geçen sezon küme düşen Fortuna Düsseldorf ve Paderborn'un yerine 2. ligden Bundesliga'ya çıkma başarısı gösteren Arminia Bielefeld ve Stuttgart takımları mücadele edecek.