Chicago Bulls organizasyonundan bir temsilci, yıldız oyuncu Zach LaVine'i takım içindeki genel tutumu ve bencilliği nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.



ESPN'den Jamal Collier ile yaptığı bir sohbette, ismini vermeyen bir Bulls temsilcisi, yaptığı açıklamada LaVine'i bencil olmakla suçlarken, tüm takımı dibe çeken yaklaşım yerine farklı bir yaklaşım denemesine eleştirilerde bulundu:



"Hiçbir şey kazanamadı, her şeyi kendi istediği gibi yaptırdı ve buna rağmen yine kazanamadı. Kazanmak istiyorsa, kendisinden isteneni yapmalı. Ve burada olmamaya niyetliyse, en azından uyumlu bir tavır sergileyebilir."



Sağlıklıyken hala çok üretken bir oyuncu olan LaVine, 77 maç oynadığı 2022-23 sezonunda ortalama 24,8 sayı kaydetmiş, ancak sağlık durumu ve sözleşmesi kendisini esasen takas edilemez kılan iki büyük endişe kaynağı olmuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU