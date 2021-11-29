Buğrahan Tuncer: 'Halkımızın önünde oynamayı özlemiştik'

Büyük Britanya maçında ürettiği sayılar ve yaptığı asistlerle galibiyette büyük rol oynayan Buğrahan Tuncer Belarus karşısında çok kötü oynadıklarını hatırlatarak, "Kendi açımdan da kötü basketbol oynadım. Herkesten özür diliyorum. Bu karşılaşma telafi maçıydı. Belarus belki de gruptan çıkamayacak. Halkımızın önünde oynamayı özlemiştik. Bu seyirci önünde kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Hafif bir sakatlığının olduğunu ve hala fiziksel olarak çok iyi durumda olmadığını belirten Buğrahan, "Ama halkımızın önünde bu karşılaşmada öz güvenle oynadım. Bugün de maça iyi başlayamadık. İyi bir yerde sahneye çıktım. Sonrasında Larkin ve Melih'in oyunları, Metecan'ın da katkısı oldu. Çok yetenekli bir takımız ama güven eksikliğimiz var. Belki bize güvenilmiyor ya da biz o güveni veremiyoruz. İlerde belki de daha iyi boyutlara gidecek." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO