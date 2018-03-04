Buffon'dan Davide Astori için duygu yüklü mektup

Juventus'un kaptanı ve İtalyan futbolunun efsanesi Gianluigi Buffon, Fiorentina'nın hayatını 31 yaşında kalbine yenik düşerek hayatını kaybeden oyuncusu Davide Astori için duygu dolu bir mesaj yayınladı.Buffon, Astori'nin karşılaştığı en iyi insanlardan biri olduğunu söylediği mektubunda şu ifadeleri kullandı;"Sevgili Astori,Bir insan hakkındaki düşüncelerimi açıklarken genellikle zorlanırım çünkü iki insan arasındaki ilişkinin özelliğinin ve güzelliğinin ortaya atılmasının doğru olmadığına inanırım. Ama senin için bir istisna yapacağım çünkü şu anda acı çeken bir eşin ve küçük bir aile üyen var. Özellikle küçük kızın babasının her yönüyle KUSURSUZ BİR İNSAN, HARİKA VE KUSURSUZ BİR İNSAN olduğunu bilmeyi hak ediyor. Fedakarlık, incelik, insanlara gösterdiğin saygı gibi değerlerin ve eğitiminle bu dünyanın zaten çok üstündeydin. Karşılaştığım en iyi spor figürlerinden biriydin, huzur içinde uyu."